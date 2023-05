Leverano – il primo congresso del fiore made in Italy. “Per promuovere la floricoltura italiana e il fiore made in Italy, Coldiretti organizza il primo congresso del settore in collaborazione con Assofloro e Affi. L’evento si svolgerà il 1° giugno 2023 a Leverano, presso la Sala delle assemblee della BCC, e vedrà la partecipazione del Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini.

Il fiore made in Italy al centro del primo congresso di Coldiretti, Assofloro e Affi

Il congresso si propone di valorizzare la qualità e l’identità dei fiori italiani, che possono conquistare nuovi spazi sui mercati internazionali grazie alla loro unicità e al loro legame con il territorio.

Rappresentanti istituzionali e tecnici si confrontano sul rilancio della floricoltura italiana

La mattinata sarà dedicata agli interventi istituzionali di rappresentanti di Coldiretti, Assofloro, Affi e Copa-Cogeca, l’organizzazione europea degli agricoltori e delle cooperative agricole. Tra gli altri, interverranno Mario Faro, Presidente della consulta florovivaismo di Coldiretti, Gianluca Boeri, Vice Presidente del Tavolo Piante e Fiori del Copa-Cogeca, Cristiano Genovali, presidente di Affi, Nada Forbici, Coordinatore della Consulta Nazionale Florovivaismo di Coldiretti e Presidente Assofloro, Pietro Piccioni e Savino Muraglia, direttore e presidente di Coldiretti Puglia.

Nel pomeriggio, presso il Palazzo Gorgoni di Leverano, si terranno invece gli interventi tecnico-scientifici, coordinati da Lorenzo Bazzana Area Tecnica Coldiretti e da Valeria Randazzo AD Myplant&Garden.

Il congresso offre spunti e consigli ai consumatori sui fiori italiani

Il 2 giugno il congresso continuerà con diversi incontri su temi di interesse per i consumatori, come le ragioni per scegliere un fiore italiano, la stagionalità dei fiori, le decorazioni floreali e i fiori eduli.