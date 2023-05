DOP e IGP: due sigle – due qualità diverse. La differenza tra i prodotti DOP e IGP sta nel grado di legame con il territorio di origine.

Per i primi, infatti, è necessario che tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione alla trasformazione fino al confezionamento, si svolgano nell’area geografica definita dal disciplinare.

Per i secondi, invece, non ci sono le stesse restrizioni: non è obbligatorio che i prodotti agricoli usati per la produzione provengano dal territorio a cui la IGP si riferisce.

Questo significa che la IGP garantisce solo una qualità legata alla tradizione o alla reputazione di un prodotto, ma non alla sua origine – spiega Coldiretti Puglia.

D.O.P. e I.G.P. sono marchi europei che identificano – spiega Coldiretti Puglia – prodotti che possiedono caratteristiche peculiari, legate da origini storiche al determinato territorio indicato nella denominazione, e dalla accurata e precisa applicazione di un disciplinare di produzione.

Di scelta del Ministero delle Politiche Agricole l’area delimitata e la nomenclatura, basate su comprovata ricostruzione storica che i consorzi di valorizzazione devono documentare.

Per i prodotti DOP è previsto che tutto il processo produttivo avvenga nell’area delimitata dal disciplinare di produzione, trasformazione e confezionamento inclusi, mentre per le produzioni IGP, invece, non esistono gli stessi vincoli – conclude Coldiretti Puglia – in particolare nessun obbligo di utilizzare i prodotti agricoli del territorio al quale la IGP si ispira.