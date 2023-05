Fattorie didattiche in Puglia: estate educativa e divertente. Molti genitori sognano di far trascorrere ai propri figli l’estate in campagna, dove possono divertirsi e imparare in sicurezza tra natura e animali. In Puglia ci sono circa 300 fattorie didattiche che offrono questa opportunità, collaborando con le scuole e organizzando campi estivi per i bambini. Lo dice la Coldiretti Puglia, in vista della chiusura delle scuole il 10 giugno.

Le fattorie didattiche in Puglia sono un’opportunità per i bambini di vivere l’estate in campagna, tra natura e animali, e di imparare le attività agricole e artigianali

Le fattorie didattiche sono luoghi dove si fa esperienza diretta delle attività agricole e artigianali, come seminare, raccogliere, trasformare, dipingere con i colori naturali, cucinare con i prodotti locali, assaggiare il miele e le piante aromatiche. Alcune di queste fattorie fanno anche agriturismo e ospitano i visitatori in antiche masserie. La Coldiretti da oltre 20 anni promuove il progetto “Educazione alla Campagna Amica” per far conoscere ai bambini la cultura rurale, il ruolo dell’agricoltore, la passione per la terra e i valori della dieta mediterranea.

Nelle fattorie didattiche i bambini possono scoprire il mondo delle api, dell’orto sensoriale e della pet therapy, ma anche mungere le mucche, dare da mangiare ai pulcini e partecipare ai laboratori del gusto. L’obiettivo è formare dei consumatori consapevoli e ricreare il legame tra i cibi che mangiamo e l’agricoltura che li produce.

Negli ultimi venti anni in Puglia hanno partecipato al progetto Educazione alla Campagna Amica circa 600mila bambini e 480 scuole, soprattutto nella fascia d’età fra i 4 e gli 11 anni.”Le masserie e le fattorie sono aperte a grandi e piccini – dice Maddalena Rignanese Rinaldi, responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa – per offrire percorsi naturalistici, aree con gli animali, spazi a tavola con le specialità della tradizione contadina e l’enogastronomia Made in Italy, perché la salute si costruisce a tavola fin da piccoli”, conclude Rinaldi.

Il 70% dei genitori vorrebbe iscrivere i propri figli in una agricolonia per le vacanze estive, secondo un’indagine Coldiretti/Notosondaggi

Secondo un’indagine Coldiretti/Notosondaggi il 70% dei genitori vorrebbe iscrivere i propri figli in una agricolonia per le vacanze estive. Le fattorie didattiche di Coldiretti possono essere un valido supporto per le famiglie e per la didattica innovativa in campagna. Alcune fattorie offrono anche percorsi di formazione, recupero e apprendimento per bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e autismo.