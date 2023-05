E la RAI punta i riflettori su una azienda pugliese leader in Italia

In un servizio andato in onda su RAI 3, l’emittente pubblica ha puntato i i riflettori sulla Werent, riconoscendole il merito di essere stata lungimirante per la formazione del personale che guarda il futuro.

Werent: l’azienda che guarda al futuro con la formazione del personale

La Werent è una azienda leader nel noleggio di piattaforme aeree, sollevatori, autogrù e macchine movimento terra nata a Martina Franca e che oggi conta 6 sedi dislocate su tutto il territorio italiano.

La formazione come volano per la crescita. Questo è il mantra di Werent

Werent nella trasmissione RAI Il Posto Giusto

Nel rotocalco “Il posto giusto“, una trasmissione di Rai 3 dedicata al mondo del lavoro, la storia di Gennaro, un giovane dipendente che ha spiegato come la formazione gli ha cambiato la sua vita lavorativa

Grazie al suo background, Gennaro è stato valutato positivamente dal Centro per l’Impiego di Taranto, dove si era presentato con una candidatura spontanea tramite il portale regionale “Lavoro per te“.

Dopo aver superato diverse selezioni, Gennaro ha ricevuto la proposta di lavoro da Werent, dove oggi si occupa della riparazione di diverse tipologie di macchine da cantiere.

Gennaro ha raccontato di come abbia trovato lavoro, nonostante le scarse opportunità offerte dal territorio tarantino:.“

“Ho frequentato un corso dal 2015 al 2018 – ha dichiarato Gennaro al giornalista televisivo della RAI che lo ha intervistato – nel quale ho conseguito la qualifica di tecnico meccatronico. Nei quattro anni successivi non ho trovato lavoro in questo settore, perché Taranto offriva pochissime opportunità.

Quindi sono stato costretto a puntare sulla ristorazione. Ho iniziato a inviare delle candidature spontanee, poi a gennaio mi hanno proposto questo lavoro e a febbraio mi sono trovato già in azienda, cosa che non mi aspettavo. Sono contento di poter lavorare in un ambiente ideale che continua a formarmi e mi permette di realizzare i miei obiettivi”.

Michele Marraffa è il fondatore e l’amministratore di Werent

Il noto imprenditore Michele Marraffa ha sottolineato l’importanza della formazione del personale per l’azienda:

Michele Marraffa nella trasmssione Il Posto Giusto su RAI 3

“Werent è nata nel 1996, con il nome di Venpa Sud. In quel periodo fu approvata la prima legge sulla sicurezza per portare le persone in quota in totale sicurezza.

Oggi l’azienda è leader in Italia nel noleggio di macchine da cantiere. Per lavorare in questo settore sono necessarie sì i mezzi, ma ancor di più gli uomini. Sin dalla fondazione abbiamo messo al centro la formazione: una strategia che ha funzionato e che ci ha permesso di diventare quello che siamo.

Il nostro impegno nel campo della formazione del personale continua ancora oggi ed è il punto di forza di Werent, offrendo opportunità di crescita e di sviluppo professionale

Gennaro è tra quelli che ha mostrato sin da subito grande entusiasmo per il suo nuovo lavoro e per avere la possibilità di imparare sempre di più, grazie al supporto di un tutor che lo affianca nel lungo processo formativo“

Il giovane tecnico è stato inserito in azienda per la sua motivazione e la sua intraprendenza, due qualità che Werent cerca di valorizzare nei propri dipendenti.

E la RAI punta i riflettori su una azienda pugliese leader in Italia

La storia di Gennaro e la filosofia di Werent hanno mostrato come l’impegno nella formazione del personale sia fondamentale per il successo di un’azienda, soprattutto in un settore così tecnico e specializzato come quello del noleggio di piattaforme aeree.

Werent è un esempio concreto di come investire nelle persone possa fare la differenza, sia per l’azienda che per i dipendenti.