“Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, apre al pubblico il 4 aprile 2023 (fino al 26 agosto 2023) al Castello Carlo V la mostra “Oliviero Toscani. Professione fotografo”.

Curata da Nicolas Ballario e Lorenzo Madaro, l’esposizione raccoglie le fotografie di Oliviero Toscani più iconiche, ma anche quelle meno conosciute, realizzate dai primi anni ’60 fino a oggi. In mostra tutte le grandi campagne realizzate da Toscani, ma senza alcun logo commerciale, perché la sua caratteristica è da sempre quella di usare il mezzo pubblicitario senza far vedere il prodotto, quindi ogni fotografia potrebbe essere applicata a qualunque brand.

Una parte del pubblico o della critica ha individuato Toscani come un “pubblicitario”, ma la sua storia e il suo lessico dicono una cosa molto diversa: Oliviero Toscani è un fotografo, un artista convinto che sia nella massima diffusione che si manifesta l’efficacia di un messaggio. Non è quindi un pubblicitario che usa la fotografia, ma un artista che sfrutta i canali della pubblicità come mezzo e mai come fine.

Trai lavori presenti il famoso manifesto Jesus Jeans ‘Chi mi ama mi segua’, Bacio tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007 e moltissime altre, ma anche le immagini realizzate per la moda (da Donna Jordan a Claudia Schiffer, fino a quelle di Monica Bellucci) e addirittura quelle del periodo della sua formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo.

Anche decine di ritratti di personalità che hanno “cambiato il mondo”, come Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini e i più grandi protagonisti della cultura dagli anni ‘70 in poi. E ancora, il progetto Razza Umana, con il quale Oliviero Toscani ha solcato centinaia di piazze in tutto il mondo per fotografare chiunque lo desiderasse, dando vita al più grande archivio fotografico esistente sulle differenze morfologiche e sociali dell’umanità, con oltre 10.000 ritratti.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 21 fino al 30 giugno 2023. Dal 1° luglio 2023 l’apertura sarà ad orario continuato dalle ore 10 alle ore 24.”

Oliviero Toscani è un noto fotografo italiano, famoso per le sue campagne pubblicitarie per Benetton negli anni ’80 e ’90. Ha fatto molte altre cose, tra cui fotografie editoriali, documentarie e d’arte.

Le sue tecniche fotografiche comprendono l’utilizzo di colori saturi, contrasti elevati e l’utilizzo di luci molto forti. Spesso usa luce naturale e scatti in modo non convenzionale, cercando di catturare l’essenza della scena o del soggetto fotografato.

La sua critica riguarda spesso i temi sociali, politici e di attualità. In particolare, le sue campagne per Benetton sono state note per affrontare questioni come l’AIDS, la pena di morte, la guerra e l’ecologia.

Toscani ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo lavoro nel corso degli anni ed è ancora attivo come fotografo