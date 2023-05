Iniziativa al Parco Lama Balice

BARI – “Fuori i rifiuti dal parco”: con questo slogan domenica, 14 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30, le associazioni, i volontari, le istituzioni, i cittadini e il Parco Lama Balice si attiveranno per rimuovere i rifiuti nell’area protetta, lungo la strada vecchia Palese-Modugno, unico tratto stradale che taglia in profondità, naturalmente, la lama e le sponde rocciose.

Il parco regionale prende il nome dalla lama Balice che, con i suoi 37 km di lunghezza costituisce una delle più lunghe lame presenti nella città metropolitana di Bari.

La lama ha origine tra Ruvo di Puglia e Corato e dopo aver attraversato il territorio del comune di Bitonto termina a nord della città di Bari, presso il quartiere Fesca.

Alcuni tratti della lama sono bassi e sinuosi, mentre altri sono ripidi e presentano una stratificazione rocciosa notevole. La natura carsica del territorio è evidente per la presenza di numerose cavità naturali alle quali si aggiunsero le caverne scavate dall’uomo, che hanno restituito resti di epoca protostorica. Tutto il bacino di Lama Balice è caratterizzato da Castelli medievali, chiese e masserie.

Al suo interno è situata Villa Framarino, un’antica masseria, che dopo i recenti restauri è diventata sede del primo centro di documentazione barese sulla conservazione della natura.

La lama, area di sosta per l’avifauna, presenta tratti coltivati e altri che mantengono l’originaria macchia mediterranea (querce coccifere, lecci, fragni, arbusti).

La lama riveste importanza anche a livello storico. Vi sono delle grotte, le “grotte di Chianchiarello”, che rappresentano delle testimonianze sulla vita paleolitica della città. Nella vicina cava, ormai dismessa, sono state rilevate orme di dinosauri.

Lama Balice è il luogo fisico dove si sono incontrate le associazioni, movimenti e persone che hanno costruito questo spazio virtuale.

In comune la passione per la Natura e per la Storia e le innumerevoli, multiformi e stupefacenti manifestazioni con cui si mostrano nel nostro territorio (biodiversità e paesaggio). In comune la voglia di conoscere ed esplorare , la volontà di raccontare queste ricchezza, di valorizzarla e promuovere uno stile di vita sostenibile e sano.

L’obiettivo di tutti è quello di salvaguardare e valorizzare il Parco Naturale Regionale “Lama Balice” come luogo della Storia e della Natura di un territorio, quello barese, assediato da una urbanizzazione pervasiva e non molto sensibile all’immenso patrimonio di Storia e Natura ancora presente.

Con l’iniziativa di domenica le associazioni ambientaliste di Bari e di Bitonto attive nell’area del parco, i circoli di Legambiente di Bari, Modugno, Bitonto e Cassano delle Murge, insieme ai volontari e i cittadini, e grazie alla collaborazione di AMIU Puglia, cercheranno di rimuovere i rifiuti e lanciare ancora una volta un messaggio per il rispetto dell’ambiente, del Parco di Lama Balice e, più in generale, del sistema delle aree protette regionali.