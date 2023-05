Revival Anni ’80

Bari-Domani sera al Dexter pub ,revival degli anni ’80 con il concerto dei Drops.

La Band è formata da Massimo Brancati (voce e chitarra), Lorenzo Mussuto (chitarra), Gigi Vita (basso), Antonello Ruggiero (batteria), Giovanni Montecalvo (tastiera) e Renato Pezzano (chitarra e voce).

Un repertorio di musica Anni ‘80, con i classici del rock e del pop di quegli anni, con qualche incursione nei Novanta e Duemila.

Le Song sono riarrangiate con venature rock e reinterpretate con uno stile ed un sound unico e inconfondibile.

I gruppi rivisitati sono per lo più quelli del panorama New Wave/Post punk che hanno fatto la storia soprattutto in un periodo circoscritto agli Anni ’80: Spandau Ballet, Duran Duran, Tears for Fears, e artisti e band di altri generi musicali. Pensiamo all’istrione David Bowie, agli U2, agli psichedelici e lisergici Pink Floyd e a Prince.

Sarebbe riduttivo definire i Drops una cover band perché i brani sono trasfigurati in modo da offrire omogeneità alla scaletta proposta facendo però ascendere le personalità dei singoli musicisti della band.

Un tuffo nella musica che attraversa le generazioni per una serata all’insegna dell’energia e del divertimento.