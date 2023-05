Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – Ingegneri ionici pronti a scendere in campo 

Lo farebbero per vincere con il territorio

I Giochi del Mediterraneo, al di lá del fondamentale valore sportivo e sociale, per la provincia ionica rappresentano una di quelle partite da non perdere!

La pur legittima dialettica politica e la discordanza tra le visioni in campo in questi casi lasciano il tempo che trovano a fronte della seria, oggettiva e urgente esigenza di strutture al passo con i tempi – e ovviamente dotate di tutti gli standard normativi e tecnici richiesti – e di infrastrutture degne di un territorio che intende costruire davvero il proprio riscatto… diversificando la propria narrazione dandosi uno slancio concreto, tangibile e di lungo respiro.

Noi Ingegneri della Provincia di Taranto auguriamo buon lavoro al commissario nominato dal Governo, senza per questo voler entrare a gamba tesa nelle polemiche che questa investitura istituzionale hanno preceduto e tantomeno aggrapparsi allo strascico che puntualmente sta seguendo.

Auspichiamo che il dott. Massimo Ferrarese metta a terra un master plan fattibile e definitivo delle opere che occorre realizzare al più presto, affinché Taranto e le aree limitrofe si facciano trovare pronte all’appello internazionale del Mediterraneo sportivo.

Rinnoviamo la nostra più ampia disponibilità istituzionale al Comitato Organizzatore in carica e annunciamo altrettanta piena e totale disponibilità – promuovendo incontri aperti tra tecnici e stakeholder e attivando, ad esempio, percorsi di approfondimento sull’impiantistica e non solo – al neo commissario che avrà il compito di snellire l’iter di realizzazione delle opere che vanno cantierizzate.

Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, gli Ingegneri ionici come sempre sono pronti a scendere in campo per vincere con il territorio. prof. ing. Gigi De Filippis