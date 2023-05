Taranto Primavera 4 – Primo round al Montevarchi

Il primo round del secondo turno dei playoff promozione nel campionato Primavera-4 girone B va all’Aquila Montevarchi. Il Taranto esce sconfitto per 2-0 da comunale ‘Brilli-Peri’ di Montevarchi tornando a casa fortemente penalizzato anche dalla doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Torinti e Cardellicchio nella ripresa.

I rossoblu ionici sono anche orfani di Caputo vittima di un infortunio muscolare nella gara di ritorno contro il Siena, ma non demeritano nel corso della prima frazione. Il vantaggio dei padroni di casa giunge infatti quasi inaspettato al minuto 40 quando Croci di testa è abile a battere per la prima volta Di Serio. Il Taranto viene freddato per la seconda volta ad inizio ripresa da Lorenzini e psicologicamente subisce il contraccolpo nel finale quando si concretizza l’inferiorità numerica.

Il Taranto ora dovrà necessariamente vincere il prossimo 16 maggio per accedere alla finale playoff contro il San Donato Tavarnelle godendo del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

TABELLINO

AQUILA MONTEVARCHI – TARANTO 2-0

AQUILA MONTEVARCHI – De Gennaro; Cappelli, Lucatuorto, Nardi, Poggesi, Calosci, Casagni, Morozzi (Cocci), Boncompagni (Gori), Croci (Parrini), Lorenzini (Tommasini). All.: Falagiani (A disp.: Ermini, Salvi, Chiti, Milani, Pestelli, Giusti).

TARANTO – Di Serio, Sansolini, Polanco, Musto (Cardellicchio), Mariano (Torinti), Marini, Barchi, Caldiero (Muresan), Badji, Colurciello, Mandueke. All.: Marino (A disp.: Palmieri, Baratto, Cannatella, Petrone).

ARBITRO – Cianci di Carrara (De Angelis di Roma 2, Bartolomucci di Ciampino)

RETI – 40′ Croci, 7’st.Lorenzini.

AMMONITI – Boncompagni (AM); Caldiero, Torinti (T)

ESPULSI – Al 35’st Torinti (T) per doppia ammonizione. Al 45’st. Cardellicchio (T)

RECUPERO – 1’pt., 3’st.