Pulsano protagonista dell'”European Week of Sport 2023″

Sabato 14 ottobre la giornata inaugurale della Settimana Europea dello Sport organizzata dal Comune di Pulsano che vede coinvolte sei società sportive. Il sindaco D’Alfonso: “Ulteriore occasione per il raggiungimento dei nostri obiettivi”

Pulsano protagonista della Settimana Europea dello Sport.

Sabato 14 ottobre, l’Amministrazione Comunale di Pulsano organizza la giornata inaugurale dell’European Week of Sport, evento internazionale ideato dalla Comunità Europea, che fa tappa anche nella provincia di Taranto.

Sei le società protagoniste dell’evento per cinque discipline sportive differenti: la Pugilistica Merico per la boxe, la Amatori Volley Pulsano per la pallavolo, la Limongelli Basket Pulsano per la pallacanestro, il centro studi Pliè per la danza e l’Asd Novellino e l’Asd Atletico Pulsano per il calcio.

La lunga giornata sportiva inizierà al Palazzetto dello sport “Alfarano – Mandrillo” alle 9:20 con l’inaugurazione e la presentazione delle società sportive coinvolte, successivamente saranno protagoniste, con un lasso temporale di un’ora ciascuna, nell’ordine Pugilistica Merico, Amatori Volley Pulsano, Limongelli Basket, il centro studi danza Pliè e le scuole calcio Novellino ed Atletico Pulsano. L’evento sarà presentato da Matteo Schinaia, direttore responsabile del media partner TuttoSportTaranto.com.

Le esibizioni termineranno alle ore 13.

Nel pomeriggio, alle ore 17, sarà inoltre inaugurata la struttura geodetica tensostatica, meglio conosciuta come “pallone tensostatico”, di via degli Orti dopo i lavori di ristrutturazione.

Infine, alle 18, appassionati e fedeli si incontreranno alla Santa Messa delle 18 nella Chiesa Madre di Pulsano per ricordare il parroco ed educatore Don Franco Limongelli ed inaugurare il nuovo anno sportivo e sociale del cento sportivo che porta il suo nome.

“L’adesione del Comune di Pulsano alla European Week of Sport 2023 non è un risultato banale o una cosa scontata, anzi – sottolinea il sindaco di Pulsano, l’avvocato Pietro D’Alfonso – è la dimostrazione, una volta di più, che sul nostro territorio operano tante realtà e associazioni sportive in grado di offrire una variegata scelta di attività differenti, fruibili a tutta la comunità. Questo testimonia di come la comunità di Pulsano sia viva e propositiva anche da questo punto di vista, rendendo possibili le sinergie tra Amministrazione e Associazioni locali su cui puntiamo molto e che in futuro intendiamo implementare ulteriormente. A tal proposito, questa occasione va vissuta come un ulteriore tassello verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati, e dobbiamo quindi continuare ad andare avanti sostenendoci vicendevolmente perché le potenzialità di questo territorio sono notevoli, e non coltivarle sarebbe davvero insensato. A maggior ragione se parliamo di sport, che è una di quelle dimensioni totalizzanti, nel senso che è un’esperienza formativa a 360 gradi, poiché non si riduce al mero evento o all’attività strettamente sportiva sul campo. Difatti, lo sport è notoriamente uno dei principali canali di trasmissione di valori e insegnamenti in senso stretto, ed è appunto per questo suo impatto benefico e positivo globale sulla comunità che noi ci puntiamo molto e stiamo investendo in tal senso. In conclusione, esprimo senz’altro la nostra soddisfazione per questa partecipazione, che ripeto, non era affatto scontata, e ci auguriamo che sia il punto di partenza per un percorso che regali soddisfazioni a tutti coloro che quotidianamente si adoperano, talvolta a prezzo di grandi sacrifici, per l’organizzazione di attività sportive sul nostro territorio di cui fruiscono sia i più giovani che gli adulti”.



“Non posso che essere entusiasta per l’adesione da parte del Comune di Pulsano alla “European week of sport 2023” – commenta il delegato allo sport del Comune di Pulsano Donatello Medici – una manifestazione promossa dalla Comunità Europea che coinvolge e unisce tutte le nazioni europee sotto un’unica bandiera, quella dello sport. La nostra comunità non poteva mancare quindi a una iniziativa di questo calibro”.

“Lo scopo principale dell’evento è quello di far avvicinare più persone possibili allo sport, che non è solo fatto di competizione ma è soprattutto sinonimo di uno stile di vita sano, perché quando si pratica un’attività fisica o sportiva ne derivano benefici da un punto di vista sia fisico che mentale”.

“Questa giornata dedicata interamente allo sport, con il coinvolgimento di grandi e piccini, è il frutto della stretta collaborazione tra Amministrazione e Associazioni Sportive locali, che sin da subito hanno voluto prenderne parte attivamente ed è doveroso ringraziarle perché svolgono un ruolo importantissimo per la formazione, per lo sviluppo e l’educazione dei nostri giovani, oltre alle grandi soddisfazioni che ci regalano durante le competizioni sportive”.

“Spero che questo lavoro sinergico possa protrarsi nel tempo il più possibile – conclude Medici – e, chissà, magari in futuro di veder salire sui podi nazionali e internazionali i nostri atleti”.