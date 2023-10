Monopoli-Foggia pari incandescente

Monopoli-Foggia 2-2

Il derby pugliese tra Monopoli e Foggia si è concluso con un pareggio 2-2, regalando agli appassionati momenti di grande suspence. I tifosi dei due club hanno assistito a un emozionante confronto, che ha visto un alternarsi di vantaggi e svantaggi per entrambe le squadre.

Il Monopoli ha preso il comando al 29′ con una splendida azione: Starita ha scambiato passaggi con Iaccarino, che ha poi servito un cross preciso in area per il colpo di testa vincente di D’Agostino, sorprendendo il portiere Nobile.

Tuttavia, il Foggia ha risposto con determinazione e ha pareggiato al 41′ grazie a Schenetti. L’azione è nata da una rimessa laterale di Antonacci, seguita da un assist decisivo di Tonin nell’area di rigore, che ha permesso a Schenetti di siglare il gol dell’1-1.

Il Foggia ha completato la sua rimonta al 44′, quando Schenetti ha fornito una palla filtrante perfetta per Tonin, che si è trovato a tu per tu con il portiere Perina ed è stato freddo sotto porta per il 2-1 a favore degli ospiti.

Tuttavia, nella ripresa, un errore in uscita da parte di Nobile ha vanificato lo sforzo del Foggia. Starita ha sfruttato questa occasione per depositare il pallone in rete a porta vuota al 50′, riportando il Monopoli nuovamente in parità.

Alla fine della partita, il Foggia ha accumulato 12 punti in classifica, mentre il Monopoli ne ha ottenuti solo 4. Il derby pugliese è stato un match emozionante e combattuto, che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di calcio fino all’ultimo minuto.