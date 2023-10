Investito e abbandonato: un lupo lotta per la vita

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre, un evento tragico ha scosso la periferia di Campi Salentina, quando un lupo è stato investito e lasciato agonizzante lungo una strada isolata.

Le forze dell’ordine, insieme agli Agenti Tecnici dell’associazione Nuova Lara, sono intervenuti prontamente per soccorrere l’animale in difficoltà. Le Guardie Zoofile di Accademia Kronos di Lecce sono state allertate e si sono immediatamente mobilitate per portare il lupo ferito presso il Museo di Calimera, dove riceve attualmente le cure necessarie per la sua sopravvivenza.

Il lupo, che presenta ferite gravi e vari traumi, è stato sottoposto a una valutazione medica dettagliata. Gli esperti veterinari sono al lavoro per stabilire l’entità delle lesioni e fornire il trattamento più adeguato per garantire il recupero.

L’incidente solleva una serie di preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli animali selvatici in prossimità delle aree urbane. Questo evento tragico è un richiamo all’importanza di adottare misure per prevenire incidenti di questo tipo e proteggere la fauna locale.

Le autorità locali incoraggiano i residenti a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità, specialmente nelle zone dove sono noti gli attraversamenti di animali selvatici. Inoltre, si raccomanda di segnalare immediatamente qualsiasi incidente simile alle autorità competenti o a organizzazioni di protezione degli animali.

L’associazione Nuova Lara e le Guardie Zoofile di Accademia Kronos di Lecce meritano elogi per la loro risposta tempestiva e il loro impegno nel garantire il benessere dell’animale ferito.

L’intera comunità di Campi Salentina si unisce nell’auspicio che il lupo possa superare questo momento difficile e tornare presto a vivere liberamente nel suo habitat naturale.

La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale promuovere la coesistenza armoniosa tra esseri umani e la fauna selvatica che condivide il nostro territorio. Sono necessari sforzi congiunti per garantire che tragedie come questa siano evitate in futuro, e che gli animali selvatici possano prosperare in sicurezza.