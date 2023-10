U.S. Lecce – Il Presidente Sticchi Damiani al Castello Carlo V

Domenica 8 ottobre mattina, il Presidente Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto presso il Castello Carlo V di Lecce nell’ambito di uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi a livello internazionale, aprendo i lavori della rassegna in programma per oggi.

“L’U.S. Lecce come modello vincente a cui ispirarsi e fare riferimento in ambito sportivo e imprenditoriale”, è stata questa la motivazione dell’invito rivolto al nostro Presidente Saverio Sticchi Damiani che ha raccontato nel suo intervento di apertura della plenaria odierna, quanto fatto in questi anni alla guida del club giallorosso. Il dibattito è stato moderato dal giornalista Rai del TG1 Mario De Pizzo e dalla collega Valentina Bendicenti della redazione di Sky TG24.



L’evento si è svolto alla presenza di illustri ospiti, tra i quali il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

Ad accompagnare il Presidente, il capitano della prima squadra Gabriel Strefezza che ha raccontato la sua esperienza a Lecce e il suo essersi sin da subito sentito accolto e a casa nel nostro Salento.

S.E.M.I. 2023 (Storie di Eccellenza Merito e Innovazione) è un evento promosso dall’Associazione Cultura Italiae che per questa edizione ha scelto il claim “Mediterraneo, radici e speranze”.