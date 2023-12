A Pulsano apre il “Natale delle meraviglie”

“Magia Natalizia a Pulsano: L’Associazione Pulsano d’Amare apre le porte dell’Incanto con l’evento Natale delle meraviglie”

Pulsano, piccolo gioiello pugliese situato nel cuore del Salento, si sta preparando a festeggiare il Natale in grande stile grazie all’impegno e alla dedizione dell’associazione locale Pulsano d’Amare. Da oggi e poi 8,9,10,16,17 e 26 dicembre, con un’apposita apertura anche il 6 gennaio in occasione delle festività dell’Epifania, i residenti e i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera natalizia unica grazie all’evento organizzato dall’associazione.

Il Mercatino dell’Artigianato Natalizio

Il cuore dell’evento natalizio a Pulsano è sicuramente il Mercatino dell’Artigianato Natalizio. Questo suggestivo mercato, offre creazioni artistiche realizzate a mano. Sarà possibile acquistare regali unici per i propri cari e immergersi completamente nell’atmosfera natalizia.

La Rappresentazione di “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Per rendere l’evento ancora più speciale, l’associazione Pulsano d’Amare ha organizzato una straordinaria rappresentazione di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Questo spettacolo, che si terrà in diverse date durante il periodo natalizio, è perfetto per le famiglie e per chiunque voglia vivere un’esperienza magica. Lasciatevi trasportare nel mondo incantato di Alice, tra personaggi stravaganti e situazioni misteriose.

La Casa di Babbo Natale al Castello De Falconibus

Un altro punto culminante dell’evento natalizio a Pulsano è la Casa di Babbo Natale, situata presso il maestoso Castello De Falconibus. Qui, i bambini avranno l’opportunità di incontrare il mitico Babbo Natale in persona, consegnargli le loro lettere e condividere i loro desideri per il Natale. Questa esperienza unica renderà le festività ancora più speciali per i più piccoli.

Le porte della Casa di Babbo Natale saranno aperte durante le stesse date del Mercatino dell’Artigianato Natalizio, offrendo un’occasione imperdibile per un incontro indimenticabile con il protagonista delle festività.

Orari di Apertura

L’evento natalizio organizzato da Pulsano d’Amare sarà aperto dalle 17:30 alle 20:30 da oggi e poi 8,9,10,16,17,26 dicembre, con un’apertura straordinaria il 6 gennaio in occasione dell’Epifania. Questi orari flessibili permetteranno a tutti i visitatori di trovare il momento giusto per immergersi nell’atmosfera natalizia e partecipare alle diverse attività programmate.

In sintesi, l’evento natalizio a Pulsano organizzato dall’associazione Pulsano d’Amare promette di essere un’esperienza straordinaria per tutta la comunità e per i visitatori. Con il Mercatino dell’Artigianato Natalizio, la rappresentazione di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e la Casa di Babbo Natale, c’è qualcosa per tutti, rendendo Pulsano il luogo perfetto per vivere la magia del Natale.