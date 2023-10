L’U.S. Lecce scende in campo al fianco dell’iniziativa “Un Cuore che Batte”

“Un Cuore che Batte” III edizione è un’iniziativa di beneficenza promossa dall’associazione di volontariato “Anna e Valter”.

Prevenzione, screening oncologico e breast unit, saranno al centro della raccolta fondi che l’U.S. Lecce vuole sostenere e destinare all’ASL di Lecce.

Sarà possibile donare, anche con un piccolo gesto, partecipando agli spettacoli in rassegna o attraverso il seguente IBAN: IT90F0306909606100000197640 intestato a Organizzazione di volontariato Anna e Valter causale “Un cuore che Batte”.

Mercoledì 8 novembre presso il Teatro Apollo lo spettacolo dell’orchestra musicale Ensemble Tito Schipa “Sax, Lirica & Song”. Giovedì 9 novembre di scena la compagnia teatrale “Corte dei Musco” con “Le Rose te Sant’Arpazia” commedia in due tempi Giallo-Boccacceschi scritta e diretta dal Maestro William Fiorentino. I biglietti sono acquistabili presso il Lecce Store in via Filzi a Lecce.

Anche il ricavato dei due spettacoli, insieme alle altre donazioni, sarà devoluto alla causa della prevenzione, screening oncologici e breast unit.