Angelo Di Lena – Italia Viva a Pulsano

Angelo Di Lena, consigliere e capogruppo di Italia Viva a Pulsano replica un comunicato social

Angelo Di Lena, consigliere e capogruppo a Pulsano del partito di Italia Viva replica un comunicato anonimo diffuso tramite social che lo ritrae come un politico intento a rappresentare solo se stesso. Per questo intende considerare le critiche diffuse in rete come dei vani tentativi denigratori.

II consigliere replica a gran voce: -“Ritengo doveroso rispondere alla comunicazione discutibile effettuata da un anonimo in merito ai miei rapporti con il partito Italia Viva. Una questione di rispetto verso me stesso, verso il partito e verso la cittadinanza.

In primis, sottolineo l’anonimato della comunicazione che ha dell’assurdo.

Scritto a nome di fantomatici tesserati talmente indignati dall’operato di un loro “collega” da decidere però di restare coraggiosamente nell’ombra per poi invocare la correttezza e la trasparenza del partito !

Faccio poi presente che sempre tale comunicazione addirittura precede la fase congressuale, denunciando mie condotte, a loro dire, contrarie a dinamiche che si devono ancora formare, un processo alle intenzioni, a dirla breve.

Senza contare che eventuali linee comuni segnate a livello centrale riguardano, per il momento, solo le questioni nazionali.

Come tesserato di Italia Viva sono io ad essere amareggiato per la condotta di questi “tesserati anonimi” e mi sorge un interrogativo sul quale vi invito a riflettere:

“è meglio utilizzare il logo di un partito per condurre battaglie sociali o per spargere inutile zizzania? ai posteri l’ardua sentenza…”