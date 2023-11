Devastante incidente SS100: Cosimo, Domenico, Alberto e Michele perdono la vita

Un violento scontro tra una Fiat Multipla e un minivan Ford Transit ha lasciato dietro di sé un bilancio devastante: quattro morti e tre feriti gravi. Tra le vittime, tre coraggiosi militari dell’Esercito e un commerciante di Bari.

Nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Statale 100, presso lo svincolo per Mottola, si è verificato un impatto frontale che ha segnato la fine di tre vite militari e di un imprenditore barese. Si tratta di Cosimo Aloia di Montemesola, Domenico Ruggiero di Statte, Alberto Battafarano di Taranto. La quarta vittima è il 68enne, Michele Barletta, alla guida dell’altra vettura che viaggiava con un’altra persona rimasta ferita in modo critico.

I tre soldati, appartenenti al settimo reggimento bersaglieri di Altamura, viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla, diretta verso Taranto dopo una giornata lavorativa. Nel senso di marcia opposto, il Ford Transit con a bordo un commerciante di 68 anni.

Lo schianto è stato devastante, privando immediatamente la vita a quattro dei sette occupanti dei veicoli coinvolti. I feriti, tra cui due colleghi dei militari e il passeggero del minivan, sono stati trasportati in condizioni gravi all’Ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto.

Il tratto della Statale 100 in cui si è verificato l’incidente è un rettilineo a quattro corsie, noto ai conducenti coinvolti. La strada è stata chiusa per diverse ore per permettere i soccorsi e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto. Il traffico è stato deviato su strade locali tra gli svincoli di San Basilio e Mottola.

Le vittime, abituate a percorrere quel tratto di strada, avevano organizzato il viaggio insieme, con l’intento di condividere le spese. La comunità jonica è ora scossa da dolore, sgomento e incredulità di fronte a una tragedia che ha colpito duramente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del “118”, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

La strada, teatro di numerosi incidenti nel corso degli anni, continua a rappresentare un pericolo per gli automobilisti, lasciando la comunità in lutto per un’altra tragedia evitabile.