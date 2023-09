La Lega Pro sostiene la Settimana Europea dello Sport

La Lega Pro insieme a tutte le sue squadre sostiene la Settimana Europea dello Sport, aderendo con entusiasmo al Progetto #BeActive. In tutte le partite del campionato Serie C NOW, nella 5a giornata (23-24-25 settembre), verrà esposto sui led luminosi il logo del Progetto EWOS e tutti i club seguiranno EWOS sui loro canali social e sui siti internet ufficiali.

Il progetto organizzato dalla Commissione Europea in 40 paesi, giunto alla nona edizione, intende promuovere a tutti i livelli il beneficio della pratica sportiva per tutti, nel segno dell’inclusione, della partecipazione, della coesione sociale, dell’innovazione.



L’iniziativa viene coordinata per l’Italia dal Dipartimento per lo Sport e realizzata in collaborazione con Sport e Salute.

La Settimana Europea dello Sport (EWoS. “European Week of Sports”) coinvolge ogni anno in Europa decine di milioni di persone tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti in 40 Paesi Europei.



Lo scopo è di sottolineare la centralità dello Sport come elemento fondamentale nella crescita individuale, la salute e il benessere sociale. Partecipazione, Inclusione e Coesione, Innovazione sono le tematiche che caratterizzano l’edizione di quest’anno. EWOS 2023 vede protagonisti le Federazioni Sportive, le principali Leghe Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, Palestre, Circoli Sportivi, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Comuni e le loro amministrazioni.



Essi contribuiscono non solo sostenendo la campagna, ma anche attivando centinaia di eventi sportivi sul territorio nel nome di #BeActive (lo slogan ufficiale), generando così un programma intenso e articolato, consultabile sulla sezione web https://www.sportesalute.eu/beactive/calendario-eventi.html .

La settimana culminante, da sabato 23 settembre a sabato 30, è caratterizzata dal Main Event, in programma a Roma nel suggestivo Parco del Foro Italico, dove sarà attivo il #BeActiveMultiSportVillage, un’area di oltre 7.000 m2 con una vasta quantità di attività sportive gratuite e per tutte le età. Lunedì 25 settembre, il villaggio sarà interamente dedicato alle scuole, anche grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Altro evento di spicco del progetto è la #BeActiveNight, la notte dello Sport, che caratterizzerà la notte di sabato 23 settembre e verrà celebrata in simultanea in tutta Europa attraverso centinaia di eventi sportivi aperti a tutti.



I club di Lega Pro sono coinvolti direttamente in questa iniziativa, sensibili come sempre nel recepire e inviare messaggi positivi, e invitano tutti ad aderire a #BeActive