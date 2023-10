La serie C girone C in pillole

Riassumiamo l’11^ giornata di Serie C nel Girone C, con particolare attenzione ai risultati delle squadre pugliesi: Picerno vs. Foggia (2-0).

Il Picerno ha vinto la partita con il Foggia con un “uno-due” nella ripresa. Il primo gol è stato segnato all’11’ del secondo tempo da De Cristofaro su assist di Murano. Il secondo gol è arrivato al 41′ del secondo tempo con Santarcangelo che ha segnato di testa su un cross da Pagliai.

Audace Cerignola vs. Casertana (2-4): La Casertana ha vinto in trasferta contro l’Audace Cerignola con un’ottima prestazione. Tavernelli e Anastasio hanno segnato i primi due gol per la Casertana. Ci sono stati brividi nel finale con i gol di Rizzo, Soprano, D’Andrea e Montalto.

Inoltre, in questa giornata del campionato di Serie C, ci sono stati due derby pugliesi: 3. Brindisi vs. Monopoli (1-2): Il Monopoli ha vinto il derby contro il Brindisi con un punteggio di 1-2. Al 44′ pt Starita in rete per il Monopol, al 20′ st Cappelletti autogol in favore del Monopoli. Al 44′ del secondo tempo Nicolao in gol per il Brindisi.

Anche il Taranto ha vinto il derby contro la Virtus Francavilla con un punteggio di 1-2. F.L.