M5s Taranto, urgente riflessione su vicende politiche: “Preoccupati per la città”

Il Movimento 5 Stelle di Taranto, guidato dal coordinatore provinciale Francesco Nevoli, ha emesso un comunicato stampa nel quale esprime la necessità di una profonda riflessione interna in seguito agli ultimi avvenimenti politico-amministrativi che hanno coinvolto il Comune di Taranto.

Il M5S ha annunciato che, per il momento, si asterrà dal prendere parte a riunioni o confronti con le altre forze di maggioranza, preferendo invece concentrarsi su un’analisi interna dettagliata. Nevoli sottolinea l’importanza di coinvolgere e discutere con eletti, iscritti ed attivisti prima di definire ufficialmente la posizione del Movimento riguardo al futuro della Città e agli equilibri all’interno dell’Assise Cittadina.

La situazione attuale è stata descritta come estremamente delicata e il M5S mostra una seria preoccupazione per le sorti del territorio. Viene sollevato il quesito se, e in quali condizioni, sarà possibile perseguire gli obiettivi stabiliti nel “Contratto dei Cittadini”, firmato nell’ambito del programma “Ecosistema Taranto” in vista delle elezioni dell’anno scorso.

Francesco Nevoli sottolinea che questa perplessità è fondata, considerando le diverse evoluzioni politiche che si sono susseguite nell’arco di soli dodici mesi dalla vittoria che ha riportato il Sindaco Melucci al governo della Città. Queste comprendono rimpasti di giunta, spostamenti di consiglieri, nuovi equilibri all’interno della maggioranza e l’uscita del Sindaco dal PD, partito notoriamente diviso.

Il comunicato sottolinea l’impegno del M5S nei confronti dei temi cruciali e il partito intende continuare su questa linea nel suo percorso politico. Nel frattempo, il Movimento invita a una riflessione attenta e condivisa all’interno del gruppo per individuare la migliore strategia politica che permetterà di continuare a lavorare per una Taranto migliore.

Il Movimento 5 Stelle di Taranto resta dunque focalizzato su una riflessione profonda e costruttiva, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide politiche e amministrative che la Città dovrà affrontare nei prossimi mesi.



AC