Luigia 80 anni, senza cibo e acqua da due giorni

Questa mattina, due agenti delle volanti della Questura di Andria hanno dimostrato grande umanità nel soccorrere una donna di 80 anni di nome Luigia. La signora era rimasta senza mangiare per un paio di giorni a causa di gravi difficoltà motorie che le impedivano di uscire dall’abitazione.

Il caso è emerso quando una telefonata al 113 ha segnalato lamenti provenienti da una casa al primo piano di un edificio nel centro della città. I poliziotti sono intervenuti prontamente.

Una volta sul posto, gli agenti hanno tranquillizzato l’anziana signora e le hanno procurato un pasto caldo. La loro premura e la loro attenzione hanno fatto sì che Luigia si sentisse al sicuro e supportata.

Tuttavia, la dimostrazione di umanità dei due agenti non si è fermata qui. Questa mattina sono tornati a casa della signora per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Questo gesto ha dimostrato un sincero interesse per il benessere di Luigia, andando oltre il dovere di servizio.

Ora, grazie all’azione tempestiva e compassionevole degli agenti, la signora Luigia sta bene e può contare su una rete di supporto nella sua comunità.

Questa storia è un esempio tangibile del grande impegno e della sensibilità umana che spesso i nostri agenti di polizia dimostrano nel servire e proteggere la comunità locale. La loro dedizione va ben oltre il compito di mantenere l’ordine e la sicurezza, mostrando un sincero interesse per il benessere e la dignità di ogni cittadino.