Donna investita da un”auto: è gravissima

Una tragica collisione ha scosso viale Porta d’Europa a Lecce, quando una donna di nazionalità bulgara è stata investita da un’auto. Al momento, la vittima è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale “Fazzi” di Lecce, dove sta ricevendo le cure necessarie.

L’incidente si è verificato intorno alle 13 e l’impatto con il veicolo in transito ha causato una caduta violenta, con conseguente impatto della testa. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, prestando le prime cure alla ferita prima di disporre il suo immediato ricovero in ospedale. La donna è arrivata in Pronto Soccorso in uno stato soporoso, evidenziando la gravità delle lesioni riportate.

Al momento, sono in corso accertamenti diagnostici per valutare l’entità delle lesioni e stabilire il quadro clinico completo della paziente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per condurre rilievi planimetrici e cercare di comprendere le cause e la dinamica dell’episodio. È inoltre in esame la possibilità che il conducente dell’auto abbia lasciato il luogo dell’incidente senza prestare soccorso alla donna coinvolta.

Si tratta di un evento che ha scosso la comunità locale, e ora si è aperta una vera e propria “caccia all’investitore” al fine di identificare e rintracciare il conducente responsabile di questo tragico incidente.

La città di Lecce è in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda, nell’auspicio di una pronta identificazione del conducente e di un completo recupero per la donna coinvolta.

AC