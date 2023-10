Due calciatori del Lecce convocati nelle nazionali

𝙋𝙤𝙣𝙜𝙧𝙖𝙘𝙞𝙘 𝙞𝙣 𝙉𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚

Il calciatore Marin Pongračić è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare Lettonia – Croazia (18/11) e Croazia – Armenia (21/11) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.





𝙆𝙧𝙨𝙩𝙤𝙫𝙞𝙘 𝙞𝙣 𝙉𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚

Anche il calciatore Nikola Krstovic è stato convocato in Nazionale in occasione delle gare Montenegro – Lituania (16/11) e Ungheria – Montenegro (19/11) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.