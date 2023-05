Grottaglie – Il Liceo Moscati alle finali nazionali del trofeo Scacchi a Scuola

Tra i giochi, per antonomasia, è tra i meno indicati per l’allenamento muscolare, ma, senza dubbio, quello più allenante per il cervello. E’ il gioco degli scacchi, le cui origini si fanno risalire al VII secolo, in India, e che in Europa si affacciò grazie alle vie dei mercati intorno all’anno Mille.

Il Liceo “Moscati” di Grottaglie, da anni, propone ai propri alunni, un corso extra scolastico. Curato dai professori Lorenzo Lafratta e Leonardo Aversa, quest’anno ha portato a risultati di prestigio. Dopo le selezioni sono state composte le squadre per le categorie: Juniores maschile/mista; Allievi maschile ed Allievi femminile.

Le affermazioni nella fase provinciale del Trofeo Scacchi Scuola 2023, svolatasi a Manduria, ha condotto le tre rappresentative alle finali regionali di Martina Franca. Anche qui i liceali grottagliesi si sono messi in grande evidenza, centrando la qualificazione per la finale nazionale di Montesilvano sia con la squadra Juniores maschile/mista che con quella Allievi maschile (la squadra Allieve invece ha chiuso al quarto posto non guadagnando il pass per Montesilvano).

Il liceo Moscati, la Città di Grottaglie, la Provincia di Taranto, e, quindi, la Regione Puglia, saranno rappresentate dal 7 al 10 maggio nella finale nazionale, confrontandosi con i colleghi degli istituti dell’intera Penisola. Sette i turni di gara, con sessioni pomeridiane e mattutine, a partire dalle 15.30 di oggi e fino a quello conclusivo di mercoledì alle 9.

“E’ il risultato di un progetto pluriennale – spiega Lorenzo Lafratta – che grazie alla dirigente Sturino, si svolge ogni anni, coinvolgendo decine di alunni. Già negli anni scorsi sono stati vinti titoli provinciali, e regionali che hanno portato a finali nazionali.

Quest’anno è stato tutto più emozionante perché si veniva da due anni di restrizioni dovute alla pandemia e rivedere i nostri alunni gareggiare con i loro coetanei è stato emozionante. Si parte per questa avventura, per le finali nazionali. I ragazzi sono carichi e motivati. Si tratterà comunque di un’esperienza formativa importante”.

Va sottolineato l’impegno dei professori Lafratta ed Aversa, ed il sacrificio di alunni e famiglie. Dovrebbe far riflettere che gli scarsi fondi a disposizione degli istituti, hanno permesso di garantire al Liceo, solo l’iscrizione al Torneo.

Il gruppo, per alimentare il proprio sogno, ha dovuto autofinanziarsi, trovando, al momento, solo un apprezzabile sostegno da parte della locale Amministrazione Comunale, ovvero all’assessore allo sport, Vincenzo Quaranta, che offrirà un simbolico contributo.

Insieme ai due docenti, saranno a Montesilvano: Francesco Gallo (3B sci.), Giacomo Cavallo (3A sci), Diego Ettorre (3A sci.), Enrico Nicoletti (1A sci.), Francesco Sanarica (2D sc. ap.), Davide Ferrari (5C sci.), Antonio Cavallo (5C sci.), Federico Greco (4A sci.), Alessia Ciaccia (4B sci.), Francesca Scatigna (4° sci.), Matteo Ludovico (4° sci.)