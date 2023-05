Pallacanestro Puglia – Oggi a Taranto il torneo San Cataldo under 16

Un altro appuntamento di basket giovanile nel Tarantino. Nel fine settimana si svolgerà al PalaFiom di Taranto il torneo San Cataldo riservato gli under 16 della provincia. Saranno 48 i nati nel 2007 e 2008 impegnati alla manifestazione, suddivisi in quattro squadre affidate ai tecnici Francesco Calore, Luigi Dicensi, Stefano Mineo e Gianfranco Valentini: domenica dalle 9 le finali con quella per il primo posto in programma alle 10,30.

Un’occasione di confronto non solo per i cestisti in formazione, il torneo organizzato dalla Delegazione Fip Taranto coordinata da Nico Valzani con il supporto del locale delegato CNA Giancarlo D’Avossa: prevista la partecipazione anche di otto giovani arbitri e quattro ufficiali di campo. Un’altra opportunità di crescita per tutti gli interpreti del movimento.