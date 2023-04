II° Trofeo XCO Valle d’Itria. Concluso il secondo Trofeo XCO Valle d’Itria nella giornata del 30 aprile, in Parco Ortolini di Martina Franca. A farla da padrona l’impegno, il divertimento e la serenità. Un successo pieno, in una cornice incantata del parco Ortolini, come dichiarato da Francesco De Lorenzo direttore tecnico Funny Bikers di Monopoli nonché, tecnico regionale del fuori strada MTB puglia “una giornata all’insegna del ciclismo in un territorio unico fuori dalla zona di Confort, ideale per migliorarsi sempre più”.

Un grande impegno da parte all’amministrazione comunale, dell’A.s.d Mmtb Martina, di Puglia e Salute, del Ser, della Croce Rossa a di tutti gli enti comunali che hanno supportato l’evento oltre agli sponsor Central Pneus, E-campus, Avis, Mondo Libero della manifestazione.

Un’evento in una giornata piovosa che non ha spavento e ha richiamato tantissime associazioni e relativi campioni su un terreno quasi impervio, che ha fatto uscire nello stile delle competizioni, tutta la grinta e la volonta dei partecipanti provenienti dalla Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio, Abruzzo etc:

Asd Belvedere Ciclone – Team Fuorisoglia – G.S. Ciclismo Grottaglie A.s.d – NGR bike – Kalos scuola ciclismo fuori strada – Leo costuction salis bike – A.s.d. Fusion Bike – Maglie Bike A.s.d. – A.s.d. Team Bikers Viggiano – Scuola di ciclismo Franco Ballerini – Pol.va dilettanti Gaetano Cavallaro – Scuola ciclismo Tugliese V. Nibali – A.s.d 1D+ – A.s.d. Ludobike scuola di ciclismo – Polisportiva A.s.d. Re-cycling – Lucania bike Palazzo San Gervasio – A.s.d Avis bike Ruvo – Cycling cafè racing team – G.C. Fausto Coppi Acquaviva – Bikermania A.s.d. – Sport For Fit racing team – Chialà Cycling team Locorotondo- Team preview sei sport – A.s.d. Talent bike – Polisport Cycling team Fasano A.s.d. – A.s.d. Team Puglia bike – Team Eracle – Team bike revolution Palo del Colle – New Cycling team – A.s.d Talent bike – New bike Andria – Mtb Taranto Bikers – Team Aurispa – A.s.d. Freedom cycling team – A.s.d Locorotondo – A.s.d. Labiciclettastone.it – Scuola Ciclismo Narducci Team Cofano – Bikespace A.s.d – A.s.d Terrarussa – A.s.d. Collepassese – A.s.d. Mtb Casarano – Team Bike Martina Franca C.A. – A.s.d. Maestri Mtb Martina.

Il presidente Francesco Basile della A.s.d MTB Martina visibilmente emozionato, a caldo spende due parole verso tutti “Un grazie va alle associazioni sportive che supportano con il loro impegno il progetto di far allenare i ragazzi e le ragazze, in queste competizioni le ragazze e i ragazzi si confrontano, crescono, imparano, migliorano e soprattutto si divertono. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato, dal pubblico, agli enti, alle associazioni e soprattutto ai campioni del presente e ai campioni del futuro”.

Nell’occasione inoltre c’è stato spazio per festeggiare il 18° compleanno di un membro dell’A.s.d. Mmtb Martina perché il ciclismo non è solo agonismo, non è solo passione ma soprattutto è fatto di persone, di unione, di stima e di fratellanza.