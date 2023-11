Incredibile: a Martina Franca rubate le 4 Ruote di una Smart in un parcheggio per disabili! Ecco il Video

Furto ruote Smart Martina Franca. L’ incredibile furto è avvenuto in una delle strade principali della città.

La cosa sconcertante è che i ladri hanno avuto modo di agire indisturbati e che hanno rubato le quattro ruote di una Smart di un disabile in un parcheggio riservato ai portatori di handicap

La vittima, una donna impegnata nella cura del marito con gravi problemi di mobilità, si è trovata di fronte a un vuoto non solo materiale, ma anche morale.

Le parole della proprietaria dell’auto sottolineano la gravità dell’accaduto: “È una vergogna per tutta la comunità di Martina Franca rubare delle ruote su un pass degli invalidi. Forse è la prima volta che questo avviene ed il priato spetta a Martina Franca. È assurdo, è inconcepibile.”

Il furto, avvenuto in un’area che dovrebbe essere protetta e sicura, mette in luce la problematica della sicurezza urbana e del degrado amministrativo che affligge Martina Franca.

La signora ha denunciato immediatamente il furto ai carabinieri, e si sta lavorando per analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di identificare i responsabili.

Il video del furto, ora diventato virale, mostra in modo chiaro e inequivocabile l’audacia dei ladri e la necessità di un intervento urgente per rafforzare la sicurezza in città.

I cittadini, indignati e preoccupati, chiedono un cambio di passo immediato nelle politiche di sicurezza e nella gestione amministrativa della città.

Questo episodio non è solo un atto di delinquenza, ma rappresenta un forte campanello d’allarme per la comunità, che ora si trova di fronte alla necessità di un risveglio collettivo e di una presa di posizione netta contro il degrado e l’insicurezza.

ECCO IL VIDEO