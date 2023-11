Confindustria Taranto al MECSPE di Bari

Nel Centro Congressi della Fiera del Levante, si terrà l’evento “Filiera della cantieristica navale tra innovazione e sostenibilità”

Confindustria Puglia sarà in prima linea nella seconda edizione di MECSPE Bari, un evento di spicco per il settore tecnologico-manifatturiero del Centro e Sud Italia. La fiera si svolgerà dal 23 al 25 novembre presso la Fiera del Levante. Con la sua partecipazione attiva, Confindustria Puglia non solo presenterà uno stand istituzionale ma anche un’agenda densa di incontri.

La fiera, che vede l’organizzazione di Senaf, radunerà più di 500 imprese meridionali, tra cui 21 aziende pugliesi associate a Confindustria, specializzate in tecnologie avanzate e servizi innovativi. Queste comprendono nomi come CASTA, COMES, CMC LIFT, e molti altri.

Lo stand istituzionale di Confindustria Puglia, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari, si propone come fulcro per il networking e l’aggiornamento professionale in campo economico e tecnologico per tutti i partecipanti alla MECSPE.

Un momento clou sarà il 23 novembre, alle 14.30, con un convegno sul tema della cantieristica navale, focalizzato su innovazione e sostenibilità. L’evento, frutto della collaborazione tra Confindustria Taranto e Confindustria Puglia, vedrà il saluto iniziale di Salvatore Toma, Presidente di Confindustria Taranto, seguito dagli interventi di esperti del settore.

Il 24 novembre, invece, l’attenzione si sposterà sull’orientamento al lavoro per i giovani, con la partecipazione dei vertici di Federmeccanica in un evento che esplorerà le opportunità offerte dall’industria meccatronica e la sua interazione con il sistema formativo. L’incontro inizierà alle 10.30.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15.30, ci sarà un altro incontro di rilievo intitolato “Ottimizzazione Operativa. Un passo avanti verso l’eccellenza produttiva nelle PMI”. Questo evento si concentrerà sull’efficienza e il miglioramento delle prestazioni aziendali, offrendo alle imprese strumenti per aumentare la produttività attraverso l’impiego di software innovativi e strategie di ottimizzazione.

in foto il Presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, e Pasquale Di Napoli Presidente della sezione metalmeccanica e cantieristica