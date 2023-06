Il trofeo Valle d’Itria premia i migliori ciclisti su strada. Il ciclismo su strada è la specialità più popolare e più seguita tra quelle del ciclismo sportivo.

Oggi è andato in scena Il trofeo Valle d’Itria.

Un percorso di gara di 13 Km da ripetere 6 volte per un totale di 78 Km,

Il trofeo Valle d’Itria richiama ciclisti da tutta Italia

La gara fa parte del circuito Cicloamatour e vede la partecipazione di ciclisti provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia.

Le società inscritte:

Asd Team Larossa, Asd Airone Leo Construction, DRS Cycling, Team Pedale Elettrico, G.C. Pedale Teate, G.C. Bike Passion, Team Eracle, Asd Teknobike, Asd Carbinia Bike Carovigno, Ciclisport2000 Team, G.C. a Ruota Libera Racing Team, Asd Canusium Bike, Team Larossa, Asd La Leccese, Team Preview sei Sport, Bikermania Asd, Chialà Cycling Team Locorotondo, Ciclistica Vernolese, Magliano Team, Asd Carbina Bike Carovigno, Gs Cicogna – Cerignola, U.P.J. Taranto, Asd Team Puglia bike, Spes Alberobello, Gc Porto Cesareo bike, Asd GC Martina Franca, Genusiabike, Asd Team Fuorisoglia, Polidoro Bike Cyclo Planet, Asd Terranostra Team Bike, Team Abepowerbodynalitics s12, Team Amici di Simone, Asd Ciclistika Putignano, Bici Club San Vito dei Normanni, Asd Gs Pedale Massafra, Team Bike Martina Franca, Leonessa Takler Ceglie bike, Gs Fausto Coppi, Asd Ciclo Team Matera Sassi, Gc Salentino, Mtb Tebaide Massafra, Asd Ciclistika Putignano, Asd Polisport Ciclo Clubs Fasano, Asd Gsc Arnesano, Pol.va Dilett. Gaetano Cavallaro.

Con i loro atleti hanno dato vita a una emozionante competizione sportiva.

Una giornata di ciclismo e cultura: il trofeo Valle d’Itria vede 125 partecipanti e tante emozioni

Il Gruppo Mmtb di Martina Franca ha organizzato la gara Trofeo Valle d’Itria, gara di ciclismo su strada con 125 partecipanti.

Una giornata di sport, divertimento e cultura in un territorio bellissimo e tradizionale.

La gara è stata combattuta e avvincente, con una caduta al primo giro, soccorsa subito.

Poi tanti sorpassi e fughe, con tre gruppi distinti che si sono contesi la vittoria.

Giuseppe Navedoro, Caterina Bello Francesco Girolamo trionfano al trofeo Valle d’Itria: le loro parole dopo la gara

Il vincitore Giuseppe Navedoro della Asd Team Larossa “non nascondo la difficoltà tecnica del percorso e la qualità degli avversari”.

La vincitrice Caterina Bello della Team Pedalare Elettrico “sono felicissima della vittoria ha ringrazio tutti”.

Il Campione para olimpico Francesco Girolamo detto “Scintilla” della Pol.va dilett. Gaetano Cavallaro, sorridente e provato si è presentato con un’altra grande prestazione “bello essere qui, bella gara”.

Domenico Barone della Spes Alberobello, età 78, partecipante alla gara, una vera forza della natura, sorridendo dichiara “vi segnalo che per motivi d’impegni personali, ho dovuto rallentare e farmi doppiare per evitare l’ultimo giro”. A lui i complimenti di tutti per la grande forza e qualità.

Il trofeo Valle d’Itria tra sport e sicurezza: le reazioni dei residenti e degli atleti

Fugati i dubbi organizzativi sollevati alcuni giorni prima della gara, nel rispetto dei residenti che si sono affacciati come spettatori in alcune parti del tracciato, sono state ascoltate le impressioni di alcuni abitanti dopo la gara, quelli che avrebbero subito maggiormente l’impatto della chiusura lungo il percorso:

“Anche se è stato un disagio dover attendere, lo considero comunque ben organizzato.”

“Credevamo di restare bloccati in casa, invece non abbiamo incontrato difficoltà.”

“Ho dovuto fare il giro del mondo per arrivare a Martina.”

Sicurezza al primo posto: 121 addetti al servizio del trofeo Valle d’Itria

Un percorso attenzionato da 121 addetti tra organizzatori forze dell’ordine e servizio Ser, ai quali sono andati i complimenti da parte degli atleti per la sensibilizzazione alla sicurezza, “raro vedere tanto servizio di sicurezza” – il commento dei team.

Sulla sicurezza e l’organizzazione il commento del Presidente dell’asd Mmtb Francesco Basile

“Abbiamo cercato di attenzionato tutte le esigenze dei cittadini cercando di risponde a ogni richiesta e segnalazione, per favorire con informazioni in tempo reale traffico e viabilità, cercando di creare il minor disagio possibile, spero che il nostro lavoro sia apprezzato e ringraziamo tutti i cittadini. Aggiunge anche – Sono immensamente felice, stanco ma felice… vorrei grigraziare tutto il gruppo, adesso dopo la premiazioni a tutti questi Campioni che ci hanno allietato con le loro super prestazioni, andremo a rimuovere la cartellonistica e ci concederemo il pomeriggio di riposo, vorrei di grazie ognuno personalmente, ci abbiamo messo il cuore tutti, spero sia piaciuta a tutti. Mi preme dire che, la nostra associazionee fondata per e soprattutto di ragazzi e ragazze a cui avevo detto di non venire alle 06:00, ma i bambini sono fantastici, quasi quasi facevamo tardi noi, non loro. Grande Ragazzi siete fantastici.”

Rispetto e pulizia: l’organizzazione del trofeo Valle d’Itria interviene dopo la gara

Dopo la gara, nonostante la grande disponibilità dei commercianti locali, alcuni hanno usato posti inappropriati per i loro bisogni, l’organizzazione ha lavato con acqua e ripulito le zone sporche o piene di bottigliette, li dove sono stati riscontri.

Si invita tutti a rispettare l’ambiente perché lo sport sano si basa sul rispetto reciproco.

La bici è amore – ieri, oggi e per sempre.