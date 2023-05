Martina Franca – Fondi destinati alla rimozione dell’amianto da abitazioni e altri immobili. Con la delibera n. 251 del 11 maggio 2023, la Giunta Comunale ha approvato la destinazione di risorse finanziarie per l’attuazione di un piano di interventi finalizzati alla rimozione dell’amianto da edifici residenziali, aree pubbliche e private e altre strutture immobiliari presenti sul territorio comunale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo nazionale e regionale in materia di bonifica dell’amianto e di prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini derivanti dall’esposizione alle fibre asbestiformi, che possono provocare gravi patologie respiratorie e tumorali. In particolare, il piano comunale si basa sulle disposizioni della legge n. 257 del 27 marzo 1992 e del decreto legislativo n. 101 del 31 agosto 2013, nonché sulle linee guida regionali per la gestione dell’amianto.

Per accedere ai contributi comunali, i soggetti interessati – sia persone fisiche sia titolari di attività economiche – dovranno presentare domanda entro i termini e secondo le modalità stabilite dal bando pubblico, che sarà reso noto attraverso il sito internet istituzionale del Comune e i relativi canali social.

Il bando conterrà tutti i requisiti, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi, che saranno assegnati in base a criteri di priorità e di graduatoria.

“Abbiamo voluto adottare un sistema di incentivazione per i cittadini finalizzato a promuovere la bonifica dei siti sia per tutelare la salute pubblica– ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Pasqualina Castronuovo – sia per contrastare situazioni di degrado ambientale e paesaggistico legate molto spesso all’abbandono incontrollato di manufatti contenenti amianto. Dopo la pubblicazione del bando chi vorrà potrà fare richiesta di accesso al contributo”.