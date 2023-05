Ceglie Messapica – presentazione del progetto “Horizon” di Punti Cardinali. “Horizon” è un progetto gratuito che vuole aiutare i giovani a scegliere il loro futuro professionale. È finanziato da Punti Cardinali, una delle iniziative di “Agenda per il lavoro Puglia – il futuro è un capolavoro”.

Il progetto si basa sull’orientamento dei giovani, che potranno scoprire le loro attitudini e le opportunità offerte dal territorio. Per questo motivo, il progetto coinvolge anche le scuole della zona.

Il progetto avrà una durata di 6 mesi, da maggio a ottobre 2023, e si svilupperà ponendo l’attenzione su 3 macro-attività:

● orientation labs, ovvero laboratori didattici ed esperienziali che mettono al centro diverse tematiche tra cui lavoro, hobby e peculiarità personali;

● job days, giornate di orientamento al lavoro, realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio e focalizzate su settori specifici del mondo del lavoro;

● orientation desk, lo sportello di accoglienza e orientamento al cittadino dove informarsi sui percorsi più in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali.

Lunedì 22 maggio alle 17.00, presso la Med Cooking School (in via G. Elia), ci sarà la presentazione ufficiale di “Horizon”. Sarà un’occasione per conoscere meglio il progetto e i suoi partner. Tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.