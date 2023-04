Il Brindisi batte la Cavese e vola in testa!

E’ bastato un gol per battere la Cavese al Brindisi! Praticamente, il campionato è riaperto perché i tre punti hanno permesso agli adriatici di raggiungere, in testa alla classifica, proprio la squadra di Cava dei Tirreni. Partita decisa da un gol di Alex Sirri su calcio d’angolo, nel corso del secondo tempo.

Un girone H in cui il Martina ha spesso rotto le uova nel paniere di chi era in testa. E’ accaduto anche con il Barletta.

Ad un turno dalla fine, questa è la situazione in testa: Brindisi e Cavese 66, Nardò 62 e Barletta 61.

L’ultima giornata vedrà Cavese-Nocerina e Gladiator-Brindisi.

