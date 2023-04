Torre Canne: il lido Cala Maka distrutto dalle fiamme. Ieri sera, giovedì 27 aprile, intorno alle ore 21:00 per cause ancora da accertare, lo stabilimento balneare Cala Maka di Torre Canne, agro di Fasano, è andato distrutto. Le fiamme hanno interessato l’intera struttura – di proprietà di due imprenditori 32enni baresi – che si trova all’uscita di Torre Canne a ridosso della provinciale per Savelletri.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi per domare il vasto incendio. I Carabinieri sono al lavoro già dalla notte su qalche pista.