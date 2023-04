Prisma Volley – Torna il D.S. Corsano

La società del Presidente Bongiovanni ha raggiunto l’accordo con Mirko Corsano per un ritorno gradito nel ruolo di Direttore Sportivo nel campionato 2023/2024

Nato a Casarano (LE) il 28/10/1973, e cresciuto a Ugento, Corsano vanta di una lunga carriera da giocatore, ha giocato come libero per Modena, Milano, Macerata e Roma (fino al 2011/2012) vincendo svariati titoli e i trofei, tra i quali tre scudetti, una Champions League e tre Coppe CEV.

Corsano ha collezionato più di 200 presenze in Nazionale, vincendo un Mondiale nel 1998 e tre europei (1999, 2003, 2005). Alle Olimpiadi di Sydney 2000 conquista il bronzo. Vince il titolo di miglior libero negli Europei 2005 di Roma e nei Giochi Olimpici di Pechino 2008.

Dalla stagione 2013-14 Corsano riveste anche il ruolo di tecnico, prima in Polonia come assistant coach, vincendo una Coppa di Polonia, poi come secondo della Nazionale. Dalla stagione 2020/2021, Mirko Corsano diventa dirigente e ds al servizio della Virtus Tricase e dell’Aurispa Alessano Lecce.

Nella stagione 2021- 22 va ad arricchire il quadro tecnico-dirigenziale della Prisma Taranto lavorando come direttore sportivo per il club del Presidente Bongiovanni neo promosso in Superlega, portando la sua esperienza professionale e personale al team, ottenendo la prima storica salvezza

“Ritrovare per la prossima stagione Mirko Corsano – dichiara il Presidente Bongiovanni – sarà una piacevolissima opportunità sia dal punto di vista umano che professionale. Due stagioni fa abbiamo apprezzato la sua competenza, la disponibilità ed il grande rispetto per la nostra società. Siamo certi che con il suo ritorno lo staff dirigenziale oltre che qualificarsi ulteriormente si completerà con un professionista di alto profilo. Un grande bentornato, quindi, a Mirko”.

Corsano è alla sua terza stagione da direttore sportivo, e si sta già calando sul mercato e su quelle che saranno le sue responsabilità con grande motivazione:

“Sono contentissimo che la dirigenza abbia apprezzato quello che ho fatto due stagioni fa – dichiara Corsano – sono quindi dell’idea di continuare su quella linea, so quello che mi chiede la Presidenza e quindi quello che posso dare e sono felicissimo di mettere ancora a disposizione la mia esperienza sia di quello che è stato il giocatore che il dirigente ed è questa un’opportunità per fare nuove esperienze e crescere ancora, ringrazio il Presidente Bongiovanni e la Vice Presidentessa Elisabetta Zelatore.

Il ruolo di direttore sportivo prende sempre più importanza negli ultimi tempi, sia per quanto riguarda la figura tecnica che per quella di riferimento per gli atleti, è d’accordo?

La figura di riferimento con i ragazzi giovani è importantissima sia dal punto di vista del giocatore, ruolo che ho avuto per anni, portando la mia esperienza in quel contesto, che anche come padre visto che con ragazzi così giovani abbiamo capito tutti molto bene che è una questione delicata e vitale e che gli atleti vanno seguiti con molta attenzione. E sarà un lavoro di squadra perché non solo la mia figura è importante ma anche quella di tutta l’equipe tecnica, medica, ci mettiamo a disposizione e cerchiamo di essere un valore aggiunto, qualcosa di positivo per tutti.

Sta già partecipando al mercato del team?

“Sì stiamo già affrontando il mercato cercando di portarlo a termine il prima possibile anche se io sono arrivato in corsa però mi sto sentendo con tutte le figure per stabilire quella che sarà la squadra. Il roster va fatto il prima possibile per poter gestire al meglio ogni possibilità”.

Che cosa si aspetta per il prossimo futuro per la Prisma, dopo questi cambiamenti interni e nel panorama della Superlega?

“Mi aspetto per il prossimo anno una stagione di crescita, fare sempre meglio passo dopo passo, mi auguro di lavorare bene sia con l’allenatore che con la dirigenza con cui mi sto già sentendo alcune figure le conosco già altre le conoscerò ma l’auspicio è quello di fare sempre un passo in più cercando di farci sempre rispettare nella pallavolo che conta in un campionato in cui si proverà a soffrire meno poi nello specifico si parlerà di obiettivi a tempo debito quando avremo il roster completo è l’idea a 360 ° di quello che sarà la nuova squadra per affrontare il campionato nella maniera giusta senz’altro non senza difficoltà ma con la giusta consapevolezza dei nostri mezzi.