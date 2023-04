Kyma Mobilità – Tornano i bonus per i trasporti a Taranto

DA DOMANI Tornano il “Bonus Trasporti” e le offerte di Kyma Mobilità sugli abbonamenti annuali

«Torna il “Bonus Trasporti” statale e Kyma Mobilità – annuncia il presidente Alfredo Spalluto – va nuovamente incontro alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare i lavoratori e le famiglie degli studenti, anche non residenti a Taranto, rinnovando la sua campagna per incentivare l’acquisto di abbonamenti annuali del trasporto pubblico locale».

Tutti potranno usufruire di una innovativa politica di sconti e di pagamenti dilazionati, una promozione di Kyma Mobilità che, di concerto con l’Amministrazione comunale, a settembre ha già avuto un successo strepitoso.

Anche in questa occasione l’offerta di Kyma Mobilità sarà affiancata dalla possibilità di usufruire del “Bonus Trasporti” di 60 euro che i cittadini possono richiedere – da lunedì 17 aprile – sul portale governativo www.bonustrasporti.lavoro.gov.itaccedendo con l’identità digitale SPID o CIE; il reddito complessivo del richiedente non deve superare i 20.000 euro, in caso di minore il reddito è riferito allo stesso, non alla famiglia.

«Unendo il “Bonus Trasporti” agli sconti praticati da Kyma Mobilità – ha poi detto il Presidente Alfredo Spalluto – si possono acquistare abbonamenti annuali a prezzi particolarmente vantaggiosi: si pensi che uno studente universitario potrà viaggiare per un anno intero sugli autobus di Kyma Mobilità con soli 20 euro!»

«Una buona notizia per tutti i cittadini e, soprattutto, per le famiglie degli studenti – ha commentato l’Assessore alla Mobilità sostenibile Mattia Giorno – che potranno usufruire di servizi di mobilità urbana sempre più efficienti a prezzi contenuti, potendoli pagare anche in due rate».

Informazioni sulla nuova offerta tariffaria per gli abbonamenti annuali, valida sino al prossimo 31 dicembre, sono disponibili sul sito www.kymamobilita.it o presso l’Ufficio vendite di Kyma Mobilità in via D’Aquino n.21 (tel. 0994526785).