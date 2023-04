Cus Jonico – Intervista al Ds Appeso

I rossoblu al Tursport dopo la sosta contro gli abruzzesi per la quart’ultima di regular season. Palla a due ore 18 domenica:diretta Lnp Pass, collegamenti su RadioCittadella

Vincere per allungare la striscia positiva e iniziare al meglio il rush finale di stagione per porterà poi alla post season. Questo l’obiettivo del CJ Basket Taranto che ritorna in campo e al Tursport, dopo il turno infrasettimanale e la sosta pasquale. Sarà il Pescara Basket l’avversario ella squadra di coach Davide Olive con palla a due alle ore 18 per la 27sima giornata, nona di ritorno,del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Taranto è finalmente in striscia positiva dopo i successi che hanno aperto il mese di aprile, su Corato e soprattutto il blitz di Teramo prima di Pasqua con la vittoria al fulmicotone dopo un overtime. Due successi che hanno messo fine all’incubo del filotto negativo precedente oramai ampiamente alle spalle. All’orizzonte lo sprint di regular season con una classifica ancora tutta da disegnare nella griglia degli spareggi post season.

A dare il polso della situazione in casa rossoblu ci ha pensato il direttore sportivo Vito Appeso: “Ci siamo messi il peggio alle spalle, ma anche le due ultime vittorie, ci stiamo preparando al meglio. Ci aspettano ancora 4 battaglie, nulla è deciso in classifica. Rocchi? È stato un innesto importante, avere una rotazione in più sugli esterni era fondamentale in questa parte della stagione, lui è un giocatore che seguivamo da tempo e si è subito calato nel gruppo come si è visto nelle ultime partite, sempre in doppia cifra. Va detto che, oltre ai senior del quintetto, in attesa del rientro di Piccoli, stiamo avendo un grande contributo dagli under Sampieri e D’Agnano, e Graziano in particolare che sta trovando minuti e punti. Al di là della classifica Pescara è una squadra con giovani promettenti trainata da quel gran giocatore che è Capitanelli. Bisognerà prestare attenzione e poi ci auguriamo di avere dalla nostra la spinta del pubblico”.

Solo 6 punti, frutto di 3 vittorie per il Pescara Basket 2.0 che ha perso dopo il mercato, Grosso, Del Sole e Maralossou, e che nel capitano Andrea Capitanelli il maggior punto di riferimento. Tanti millenial a fare da supporto: Domenico Fasciocco ala/guardia classe 2000; il centro classe 2003 Seraphin Boussoukna; Loris Masciopinto ala/guardia classe 2000 e Davide Pucci. Completano infine il roster gli under Alberto Del Prete, Simone Campoli e Manolo Petrella.

Arbitri dell’incontro: Dario Di Gennaro di Roma (RM) e Emanuela Tommasi di Veroli (FR).