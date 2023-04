Il Lecce deve vincere!

Una partita importante per la salvezza al “Via del Mare” per il Lecce, reduce da 6 sconfitte consecutive. Invece, la Sampdoria sta provando ad evitare la retrocessione. Torna Strefezza nel team titolare.



Formazioni Lecce-Sampdoria

Come dicevamo nell’incipit, torna dal 1′ Strefezza in attacco con Colombo e Di Francesco (in panchina Ceesay e Banda). Andrà in campo uno fra Blin-Maleh a centrocampo e stessa cosa dicasi per Gallo-Pezzella a sinistra. Falcone confermato, Stankovic dovrebbe aver recuperato Augello. Gabbiadini, unica punta.

Lecce: Falcone, Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

Sampdoria: Ravaglia, Murillo, Nuytinck, Amione, Leris, Winks, Rincon, Murru, Cuisance, Djuricic, Gabbiadini. All. Stankovic.