Ssc Bari – Parla capitan Di Cesare

Sembrava una partita segnata ed invece è arrivato il suo gol in extremis. Ecco le dichiarazioni post gara di capitan Di Cesare: “Sono contento per il gol, soprattutto perché ci ha permesso di raggiungere un punto importantissimo. I primi venti minuti? Li abbiamo sbagliati per demerito nostro e per merito degli altri che ci sono venuti a prendere alti. Nel secondo tempo non c’è stata storia, abbiamo dominato e meritato il pareggio”.

