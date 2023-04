Il Lecce non va oltre il pari con la Samp

Non basta il gol di Ceesay per vincere. Se poi Gallo sbaglia un gol fatto a fine primo tempo, la frittata è fatta. La Sampdoria ci crede e ottiene il pareggio: è Jesé a pareggiare. Alla fine è un pari senza valore. Resta tutto inalterato nel fondo della classifica. Comunque restano 5 punti sul Verona. Tra un mese c’è lo scontro diretto.

I gol: Ceesay al 31′ per il Lecce, in un primo tempo in cui i salentini avevano tenuto alti i ritmi e sfiorato varie volte la rete. Nel secondo tempo, mister Stankovic ha effettuato quattro cambi e cambiato modulo. Così, al 75′, è arrivato il pari di Jesé, alla prima rete in Italia.

Tabellino

Lecce-Sampdoria 1-1



Marcatori: 31’p.t. Ceesay (L), 30’s.t. Jesé (S)



Assist: 31’p.t. Strefezza (L), 30’s.t. Gabbiadini (S)



Lecce: Falcone; Gendrey (90’s.t. Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Hjulmand, Blin (36’s.t. Gonzalez); Strefezza (90’s.t. Banda), Oudin (28’s.t. Maleh), Di Francesco; Ceesay (36’s.t. Colombo). All. Baroni

Sampdoria: Ravaglia; Zanoli (1’s.t. Cuisance), Nuytinck (1’s.t. Murillo), Amione Augello; Leris, Rincon, Winks, Djuricic (1’s.t. Sabiri); Gabbiadini (31’s.t. Quagliarella), Lammers (1’s.t. Jesé). All. Stankovic