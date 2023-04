Art di Jasmine Reza al Tarentum: oggi, 15 Aprile, alle ore 21, a calcare le scene dell’auditorium Tarentum la Compagnia Teatrale “La Cricca”. Porteranno in scena un testo che, chi già mastica un pizzico di teatro contemporaneo ed internazionale, conoscerà a menadito: parliamo di Art di Jasmine Reza, opera vincitrice del Tony Award nel 1998 (per chi non fosse pratico, si tratta dell’Oscar del teatro e viene consegnato a Broadway, nel centro della grande mela, New York).

La regia è affidata ad Aldo L’Imperio ed i tre protagonisti principali saranno Gionata Russo, Giuseppe Nardone e Brian Torres.

Per chi desiderasse trascorrere un sabato all’insegna della cultura e del “buon” teatro, sicuramente questa è un’ottima possibilità.