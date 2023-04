Raid distruttivo durante il giorno a Taranto: presi di mira auto di un disabile e pensiline dei bus

Ancora una volta siamo costretti a raccontare di un raid distruttivo avvenuto nella giornata di giovedì a Taranto. Un’azione messa in atto da alcuni balordi che ha provocato non pochi problemi ai cittadini della città bimare. Un’azione che lascia un po’ perplessi anche per le modalità con le quali la furia distruttiva, o forse punitiva, è stata eseguita.

In pieno giorno e tra le vie più frequentate da cittadini, pendolari e automobilisti sono state prese d’assalto un’automobile parcheggiata nei pressi della Biblioteca Acclavio di Taranto e alcune pensiline del servizio di Kyma Mobilità Amat di via Dante Alighieri.

Il risultato è nelle foto che ci sono arrivate in redazione: il vetro di un’automobile andato in frantumi e le pensiline dei pullman che hanno subìto la stessa sorte.



Il fatto di per sé è già grave così ma lascia ancora più basiti quando a essere vandalizzata è un’auto posteggiata nel posto riservato ai disabili perché di un disabile. Immaginate il disagio al disagio di chi ha trovato la sua automobile in quelle condizioni.



Fatti che si sommano a quelli che purtroppo da tanto tempo siamo costretti a raccontare sulle colonne dei nostri giornali come quello di qualche giorno fa di Piazza Bettolo.



Tanti disagi e tanta amarezza per gesti che seppur messi in atto da una minoranza ricadono negativamente su una intera città che a fatica sta cercando di crearsi all’esterno una nuova immagine e una nuova identità. Come quella di una città votata al turismo, alla cultura e alla bellezza.