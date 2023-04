«La sinistra non vuole i giochi del Mediterraneo?»: così parrebbe dall’intervento in Parlamento di Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia (non dimentichiamo).

“Come richiesto dai parlamentari di Fratelli d’Italia, il Governo ha accolto la proposta di commissariare i Giochi del Mediterraneo. Unica soluzione per poter riuscire a realizzare entro il 2026 le opere che oggi, dopo 4 anni dall’assegnazione, sono completamente ferme, come segnalato dagli stessi organizzatori, che ancora in queste ore, pur lamentando di non avere i fondi a disposizione, si affrettano a convocare conferenze dei servizi per progetti non previsti dalla candidatura” inizia Maiorano.

«La sinistra non vuole i giochi del Mediterraneo?»

"Eppure il comitato messo su da Emiliano in questi 4 anni ha avuto in mano già 4,5 milioni di euro da parte del governo senza riuscire a produrre nulla, se non nomine e un video con la bella immagine di Otranto al posto di Taranto nella presentazione mostrata al comitato internazionale. La minaccia che oggi il comitato e il sindaco di Taranto fanno, di portarsi via il pallone e mandare tutto all'aria in caso di commissariamento, dimostra che non è al successo della manifestazione che tengono, ma a gestirla personalmente" così conclude il proprio intervento il deputato di FI.

Con questo discorso, Giovanni Maiorano trasforma un problema che affligge l’Italia ed, in particolare, il Meridione da tempo immemore, la negligenza, trasformandolo in una questione politica: la colpa è della Sinistra, di Melucci ed Emiliano. La Meloni ed il suo governo non sono nient’altro per questo paese che un vero e proprio Deus Ex Machina.