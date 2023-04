Feriti due fratelli con colpi di pistola.

Due fratelli, due operai incensurati di 26 e 28 anni, sono stati coinvolti in una rissa in piazza Andrea Costa ad Apricena, in provincia di Foggia. Il primo è stato colpito ad una gamba e trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dove è stato operato. Differentemente, il secondo dopo una breve medicazione al braccio dove era stato colpito, è stato dimesso.

Le motivazioni non sono ancora chiare ma non si crede fosse nulla di particolare: la classica rissa giovanile per qualche sguardo o parola ritenuta errata dall’interlocutore.

A chiamare le autorità son stati alcuni residenti della zona. Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno rinvenuto tre bossoli di pistola di calibro 7,65. Sono ancora in corso diverse indagini.