Aprile all’Ippodromo Paolo VI

Nel mese di aprile saranno 3 le domeniche in cui saranno effettuate le corse all’ippodromo Paolo Sesto.

Si inizia con domenica 2 aprile, giorno delle Palme, con inizio alle 15.05.

Saranno sette le corse in programma, fino alle 17.55.

La prova di maggior interesse tecnico è la quarta, il premio “Gruppi Musicali”, che vedrà al via sei concorrenti di tre anni sulla distanza dei 1600 metri.

Eccezione ed Elio Jet si sono messi in evidenza nell’ultimo scorcio di stagione, ed in questa circostanza si dividono i favori del pronostico.

Non è facile scegliere, in quanto Eccezione da quando è approdata a Taranto alle cure di Romano Tamburrano, ha vinto in entrambe le corse disputate; mentre Elio Jet, allievo di Gaetano Di Nardo ha già dimostrato gran parte del proprio valore.

Pronti ad intervenire Ertistone Jet, compagno di scuderia di Elio Jet, affidato a Crescenzo Maione, ed Esedra Pax, new entry in casa Tufano-Deschi, ma già protagonista sulla pista con percorsi decisamente interessanti.

Ingresso libero e gratuito per tutti.