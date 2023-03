Due minuti con… Carlotta Basile coordinatore tecnico giovanile pugliese della FCI. È un fiume in piena il coordinatore tecnico Pugliese della Federazione Ciclistica Italiana. Carlotta Basile ,32 anni, di Martina Franca.

Da febbraio 2021 la FCI ha introdotto la figura del coordinatore tecnico Regionale con un compito non proprio semplice “creare, l’approccio dei giovani alla pratica ciclistica, che deve privilegiare l’aspetto educativo e ludico, senza precoci richieste prestative, e il successivo equilibrato avviamento all’agonismo, che deve garantire il sostegno, la crescita e la maturazione dei talenti secondo i criteri di polivalenza e interazione tra le varie specialità del ciclismo, pista, abilità, fuoristrada e strada, adottati con successo dalle nazioni più avanzate”.

Un impegno non semplice ma di grande lavoro che richiede tantissima attenzione e cura nei particolari.

Carlotta Basile perché lo fai?

“Perché sono curiosa, affiancata da un team qualificatissimo e appassionato come me, quindi siamo spinti per la passione, la passione per lo sport.”

Ti piace organizzare eventi sportivi?

“Si, mi piace tantissimo, sono felice di vedere tutti interessati, seppur è un dispendio di forze, sia fisiche che mentali, ma tutto questo è compensato dal sorriso dei bambini e dalla promozione del ciclismo ma non agonistico.”

Il tuo ruolo è educativo e ludico, ti piace più promuovere il gioco o l’agonismo?

“È immensa la gioia che provo quando non ricerco l’agonismo, tipo l’evento Bicimparo di Siracusa, la promozione del gioco ti rende felice, senza respirare tutto quello che c’è nelle gare, quel confronto con l’avversario che nasce poi in una fase diversa. Inoltre tanta tanta formazione.”

Cosa vorresti nella promozione del gioco?

“Vorrei che i bambini si confrontassero con se stessi, che superassero i loro limiti e le loro paure. Vorrei trasmettere la mia curiosità, il mio interesse, la mia passione in tutto quello che faccio, non solo nel ciclismo.”

Pensi di avere dei limiti?

“Più che limiti, mi metto in gioco sempre, dando sempre il massimo, proprio il pensiero di non farcela mi spinge a superare me stessa, successo o non successo non importa, i meriti è di un’intenso lavoro collettivo”

Dopo tutti questi impegni, arriva l’estate, ti rilasserai al mare?

“Amo il mare, ma amo anche più di ogni altra cosa vivere l’estate nei meravigliosi luoghi della nostra regione, sai… in realtà io l’estate mi rilasso pedalando nei boschi.”

Pedalare? Ma se sei in elettrico..

“Si sono passata dal muscolare all’elettrico, ma ciò non significa smettere di pedalare, l’elettrico è divertente, è il giusto compromesso per riuscire a lasciare la macchina e muoversi velocemente. È indicato non come mezzo di allenamento ma per semplificare la mobilità e rispettare la natura, viva l’elettrico e la sostenibilità.”

Progetti a breve termine ne abbiamo?

“Sono piena di impegni, domenica a Bisceglie ma anche formazione, tanta formazione per istruttori di primo livello di Montanbike, nel frattempo c’è da preparare la XCO Valle D’Itria ad Ortolini e il trofeo su strada Valle d’Itria oltre a Sport nei Parchi e mi scuso tanti altri…”

Buon lavoro per Bicimparo23 di Bisceglie, XCO Valle D’Itria ad Ortolini e il trofeo su strada Valle d’Itria.