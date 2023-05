Rapina nell’agro di Martina Franca. La colluttazione con i ladri è terminata con una bastonata in testa, Il pensionato ha riportato varie contusioni e la frattura del setto nasale. Ieri notte, un pensionato che vive solo in una casa a due piani in agro di Martina Franca è stato aggredito da due malviventi che avevano fatto irruzione nella sua abitazione. L’uomo si è alzato dal letto avvertendo rumori e ha trovato i ladri in casa. La colluttazione con i ladri è terminata con una bastonata in testa.

L’anziano è stato trovato sul pavimento, di prima mattina, da una collaboratrice domestica che ha allertato i congiunti dell’uomo e questi, la polizia. Il pensionato ha riportato varie contusioni e la frattura del setto nasale. È stato trattenuto nel nosocomio praticamente per l’intera giornata ed ha tuttora ricordi confusi dell’accaduto. I ladri hanno portato via poco denaro e hanno danneggiato l’impianto di sicurezza asportando il registratore della videosorveglianza della casa.

La polizia sta indagando.