“Book Crossing” Martina Franca -casette di legno e libri da collocare in vari luoghi della città per il piacere della lettura. Un progetto per promuovere la lettura tra i bambini sarà presentato domani 13 maggio alle 18.00 a Palazzo Ducale, nella Sala degli Uccelli (Salotto Cinese). Si tratta di “Book Crossing”, un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale e del Gruppo Nati per Leggere di Martina Franca, inserita nel programma de “Il Maggio dei libri”.

Il progetto prevede la distribuzione di casette di legno e di libri da collocare in vari luoghi della città, per far conoscere ai più piccoli il piacere della lettura fin dalla nascita.

All’evento parteciperanno i pediatri locali, i responsabili dei reparti di Ostetricia e Pediatria dell’ospedale Valle d’Itria e i nidi comunali. Nella stessa giornata, nei nidi si svolgeranno anche letture animate per i bambini, grazie ai volontari formati da un corso organizzato a dicembre dalla Biblioteca comunale e dal Gruppo Nati per Leggere.

Queste attività hanno lo scopo di creare più occasioni di incontro tra i libri e i bambini stimolando la loro fantasia e il loro sviluppo.