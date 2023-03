A Foggia il calcio in fermento

A Foggia, quando sembra tutto tornare alla normalità, proprio allora accade qualcosa. Dalle dimissioni di Gallo ad oggi, sembra sia passato un secolo… ed invece trattasi di solo giorni. E, da allora, ancora oggi si tenta di riprendere il normale percorso. Si era parlato di una possibile autogestione, che avrebbe visto Giunta come traghettatore, fino a fine campionato, ma poi si è compreso che era burocraticamente impossibile. Il Foggia ha già utilizzato la deroga prevista dall’art. 39 settore tecnico quando fu esonerato Boscaglia (fonte Antennasud). Nell’occasione, in panchina, proprio a Taranto, andò Gentile. Il regolamento permetterebbe una nuova deroga, ma va considerata per una sola partita. Si potrebbe fare contro il Messina, domenica prossima. E dopo? Da Foggia-Giugliano serve un allenatore in possesso del patentino Uefa A. A dire il vero, a Foggia c’è un fior di allenatore, dal passato di giocatore di grande livello, attualmente impegnato a gestire il settore giovanile, Primavera 3 per la precisione. Trattasi di Franco Dellisanti. Secondo il nostro punto di vista, il mister potrebbe essere utile anche per il futuro, data la sua esperienza.