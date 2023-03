“Vicini al nostro territorio e alla nostra gente!”

Vista la sosta forzata, per via delle nazionali e in occasione della Pasqua ormai alle porte, una rappresentativa del gruppo squadra ha fatto visita al Pediatrico del Vito Fazzi di Lecce per condividere un momento di spensieratezza con i bambini e le loro famiglie. Donate uova pasquali e tanti sorrisi ai pazienti e al personale medico.