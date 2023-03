Un selfie con Barbara D’Urso? La conduttrice “blocca” Bari Vecchia

E’ un bagno di folla e di selfie per la conduttrice del biscione Barbara D’Urso a Bari al TeatroTeam anche questo pomeriggio con la commedia ‘Taxi a due piazze’. La D’Urso è in città per la tournée dello spettacolo ‘Taxi a due piazze’ di Ray Cooney.

Prima della replica si è concessa una passeggiata tra i vicoli del borgo antico. Riconosciuta è stata assalita da numerosi fans che ovviamente le hanno chiesto selfie e video che puntualmente sono stati postati sui vari social.